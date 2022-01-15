Вратарь «Локомотива» Худяков: «Не боюсь потерять место в основе»

Вратарь «Локомотива» Худяков заявил, что не боится потерять место в основном составе команды

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что не боится лишиться места в основе железнодорожников.

«Обследование прошло хорошо. Кто больше всех набрал? Не знаю, не следил. К сборам готов. Не боюсь потерять место в основе», — сказал Худяков.

В сезоне-2021/22 18-летний Худяков провел 8 матчей за «Локомотив» и пропустил 12 мячей, отыграв 2 встречи на ноль.