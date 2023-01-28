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Боков: «Не думаю, что уход Малкома даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Если клуб работает на благо футболиста, а футболист на благо клуба, то почему не стоит отпускать? Найдут общий язык, и поедет выступать за другую команду. У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так все хорошо», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он провел 23 матча за питерскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-ne-dumayu-chto-ukhod-malkoma-dast-spartaku-dopolnitelnye-shansy-v-chempionskoi-gonke-223414/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Ф1(-1.5)

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1.86

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1.80

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25%

2.08

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23%

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22%

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ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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