Боков: «Не думаю, что уход Малкома даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»

Бывший защитник сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Если клуб работает на благо футболиста, а футболист на благо клуба, то почему не стоит отпускать? Найдут общий язык, и поедет выступать за другую команду. У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так все хорошо», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он провел 23 матча за питерскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро.