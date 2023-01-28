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Сегодня, 12:38

Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда питерской команды Малкома в «ПСЖ».

«Малком — топ-игрок европейского уровня. Если ему поступает такое предложение от такого клуба, к этому нужно отнестись с пониманием. Мы все знаем, что это за команда и какого уровня футболисты там играют. Но ему, безусловно, будет очень тяжело. Конкуренция там очень большая и все топ-футболисты. Малком очень здорово сыграл первый отрезок сезона. Но у «Зенита» такой состав, что тренерский штаб найдет варианты заменить его. Это не будет такой уж глобальной проблемой для «Зенита», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-ukhod-malkoma-ne-budet-globalnoi-problemoi-dlya-zenita-223409/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 1
Арина Соболенко 4 4
Идет 2-й сет

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Дмитрий Радченко
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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