Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда питерской команды Малкома в «ПСЖ».

«Малком — топ-игрок европейского уровня. Если ему поступает такое предложение от такого клуба, к этому нужно отнестись с пониманием. Мы все знаем, что это за команда и какого уровня футболисты там играют. Но ему, безусловно, будет очень тяжело. Конкуренция там очень большая и все топ-футболисты. Малком очень здорово сыграл первый отрезок сезона. Но у «Зенита» такой состав, что тренерский штаб найдет варианты заменить его. Это не будет такой уж глобальной проблемой для «Зенита», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.