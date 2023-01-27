Источник: Малком готов перейти из «Зенита» в «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Малком готов перейти в «ПСЖ», если у него появится такая возможность, сообщает Foot Mercato.

Парижский клуб рассматривает возможность взять игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа.

При этом 25-летний бразилец не является приоритетной трансферной целью «ПСЖ».

Как стало известно «СЭ», на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения Малкома. Пока контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.