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Сегодня, 19:03

Канчельскис: «Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому сто процентов надо переходить на «весна-осень»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу возвращаться на схему «весна-осень».

«Я уже давно говорил, что в этом есть смысл, как только нас отстранили от еврокубков. Нам надо возвращаться на схему «весна-осень», и это правильно. Но вы же понимаете, что руководят нефутбольные люди. Как с ними можно общаться? Поэтому надо переходить, чем быстрее, тем лучше. В такие морозные дни, конечно, никто не хочет приходить. Холодно, некомфортно. Болельщик должен получать удовольствие от игры, а тут летом мы отдыхаем, а зимой в минус 15 мы играем. Я и сам в такую погоду, когда играл, никакого энтузиазма не было. Хотелось, чтобы это побыстрее закончилось и пойти домой. Давайте чуть-чуть перестроимся в лучшую сторону для футболистов, для болельщиков, для всех. Простота украшает футбол, и не только наш, но и европейский. Мы еще лет 10 не будем участвовать в еврокубках, поэтому надо переходить на «весна-осень», сто процентов», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-my-eshyo-let-10-ne-budem-uchastvovat-v-evrokubkakh-poetomu-nado-perekhodit-na-vesna-osen-311589/
Андрей Канчельскис
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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