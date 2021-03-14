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«Локомотив» — «Сочи»: где смотреть и во сколько начало матча

17:30
«Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
«Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
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В воскресенье, 14 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге сочинцы обыграли соперника со счетом 2:1. В случае победы, «Сочи» может обогнать ЦСКА в турнирной таблице РПЛ.

Следить за матчем «Локомотив» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Сочи»

Локомотив — Сочи

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