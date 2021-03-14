Крал: «Матчи с «Динамо» мало чем отличались»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1).

— Да, эмоции очень приятные. У всей команды прекрасное настроение, выиграли дерби, поднялись на второе место, — приводит слова Крала сайт «Спартака». — Я очень рад, что больше болельщиков могу приходить на стадионы, чтобы поддержать команду. Это замечательно, когда ты слышишь, как болельщики празднуют голы. Сегодня ощущение было, как будто мы играли дома. Мы счастливы ощущать эту поддержку.

— В чем разница между двумя матчами с «Динамо»?

— Как по мне, достаточно мало разницы между матчем Кубка и сегодняшней игрой. В Кубке мы тоже неплохо играли, но пропустили два обидных гола. Сегодня нам, наоборот, немного повезло.

Стоит отметить Максименко. Он сегодня сделал все возможное. Мы забили два гола и хорошо защищались. В целом на поле все было так же, как и в первой игре. Сегодня было больше эмоций и удачи, это привело к победе.

— Что скажете про поле?

— Поля сейчас примерно везде одинаковые. Я понимаю, что в такую погоду непросто за ним ухаживать и поддерживать в должном состоянии. Поэтому мы сегодня играли где-то в простой футбол. Было больше длинных передач. чем мы обычно делаем. Мы отлично цеплялись за мячи, старались развить атаку. Было много фланговых атак. В целом, игра удалась.

— Схема в три центральных тренировлась под «Динамо» или на все время?

— Эта схема нам достаточно хорошо известна. Мы весь сезон играли в пять защитников. Поэтому на неделе почти не было тренировок касаемо этой схемы. Больше внимания уделяли контрпрессингу при потере мяча. Это именно то, чего не хватало нам в матче с «Краснодаром». Сегодня было важно при потере мяча сразу начинать прессинговать. В этом компоненте мы сыграли намного лучше.

— Вам в какой схеме удобней?

— Я думаю, нет большой разницы. В последнее время играем в три центральных. В сборной играем в четыре. И до этогоза карьеру я больше играл в четыре защитника. Мне комфортно при любой схеме. Думаю, что дело не только в системе. Главное здесь — эмоции и быть сфокусированным на том, что ты делаешь на поле. Если ты хорош в этом, то система не так важна. Сегодня, тем не менее, мы увидели, что ситема, которую мы использовали в течение сезона, себя оправдала.