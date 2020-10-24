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«Локомотив» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
Игроки ФК «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК «Локомотив». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ротор»

Локомотив — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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