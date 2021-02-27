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«Локомотив» — ЦСКА: играл ли Рыбчинский рукой? Разбираемся, за что назначен пенальти

21:51
Дмитрий Рыбчинский (слева). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Дмитрий Рыбчинский (слева). Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 70-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:0) арбитр Павел Кукуян не увидел, что в площади ворот железнодорожников после скидки Федора Чалова произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Рыбчинского. Пенальти назначен не был.

В действия судьи вмешался Кирилл Левников, вернувший «долг» Кукуяну. В матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) сочинец, работавший ВАР, подсказал судье из Санкт-Петербурга, что Виктор Мозес сыграл рукой. Теперь уже Левников вместе со своим помощником Константином Шаламберидзе провел проверку, решил, что Кукуян ошибся, и предложил ему посмотреть видеозапись.

Арбитр принял помощь видеоассистента, согласился с ним и назначил 11-метровый удар.

Напомню, что сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС единогласно поддержала решение судей назначить пенальти в кубковом дерби за игру рукой Мозеса.

(Александр Бобров)

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