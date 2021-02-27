«Локомотив» — ЦСКА: играл ли Рыбчинский рукой? Разбираемся, за что назначен пенальти
На 70-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:0) арбитр Павел Кукуян не увидел, что в площади ворот железнодорожников после скидки Федора Чалова произошел контакт мяча с правой рукой Дмитрия Рыбчинского. Пенальти назначен не был.
В действия судьи вмешался Кирилл Левников, вернувший «долг» Кукуяну. В матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) сочинец, работавший ВАР, подсказал судье из Санкт-Петербурга, что Виктор Мозес сыграл рукой. Теперь уже Левников вместе со своим помощником Константином Шаламберидзе провел проверку, решил, что Кукуян ошибся, и предложил ему посмотреть видеозапись.
Арбитр принял помощь видеоассистента, согласился с ним и назначил 11-метровый удар.
Напомню, что сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС единогласно поддержала решение судей назначить пенальти в кубковом дерби за игру рукой Мозеса.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю