В РФС единогласно поддержали Левникова, который назначил пенальти в ворота «Спартака»
Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем было рассмотрено решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в кубковом дерби с «Динамо».
«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы ВАР в данном эпизоде, — сообщил «СЭ» глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 2:0. Голы забивали Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Виталий Айрапетов)
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