Дворкович: «Матч с ЦСКА показал, что «Локомотив» хорошо готов ко второй части сезона»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился впечатлением от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).
«Сначала были кубковые матчи, теперь чемпионат. Пока играют в холоде, видно, что не все раскачались, дальше будет интереснее, — сказал Дворкович ТАСС. — Видно, что «Локомотив» хорошо провел предсезонку и подготовился ко второму кругу. Пока настроение внутри команды явно хорошее».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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