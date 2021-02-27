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Дворкович: «Матч с ЦСКА показал, что «Локомотив» хорошо готов ко второй части сезона»

21:49
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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился впечатлением от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Сначала были кубковые матчи, теперь чемпионат. Пока играют в холоде, видно, что не все раскачались, дальше будет интереснее, — сказал Дворкович ТАСС. — Видно, что «Локомотив» хорошо провел предсезонку и подготовился ко второму кругу. Пока настроение внутри команды явно хорошее».

Локомотив — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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