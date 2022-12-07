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Сегодня, 18:28

«Локомотив» будет выплачивать большую часть зарплаты Педро Габриэля во время аренды в «Сан-Паулу»

Алина Савинова
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Стали известны детали соглашения между «Сан-Паулу» и «Локомотивом» по форварду Педро Габриэлю, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, основную часть зарплаты футболиста будет выплачивать московский клуб, и лишь небольшая ее часть будет покрываться бразильцами. Также «Сан-Паулу» имеет необязательное право выкупа форварда. Отмечается, что сумма возможного трансфера будет меньше, чем «Локомотив» заплатил за переход Габриэля из «Ред Булл Брагантино».

23-летний нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре этого года за 3,5 миллионов евро. Он провел девять матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что Габриэл на правах аренды перейдет в бразильский «Сан-Паулу» с 1 января 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-budet-platit-bolshuyu-chast-zarplaty-pedro-gabrielya-vo-vremya-arendy-v-san-paulu-1434017/
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