Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:19

Пиняев об атмосфере в «Крыльях Советов»: «Выглядит все так, будто мы дружим с самого детства»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о приобретении нового статуса в команде.

«В прошлом сезоне сдержаннее относился к празднованию голов — из-за того, что был моложе, не было такого статуса в команде. Сейчас, чувствую, что могу помогать команде на протяжении всех 90 минут. В прошлом сезоне я не помню таких побед, как у нас были дома с «Нижним Новгородом» и «Спартаком», когда мы переламывали ход встречи. Это классные эмоции, которые нельзя сдерживать и не показывать нашим болельщикам.

Я третий сезон в профессиональном футболе. Первый сезон был за «Чертаново», в ФНЛ, пополам. Сначала я выходил на замену, вторую часть сезона выходил уже в основе. Постепенно получилось и в премьер-лиге. Больше года я потратил на статус выходящего на замену. В этом году я стал основным футболистом. Приятно, что нет никаких резких моментов в карьере, все происходит плавно. Я считаю, что это то, что помогло достичь тех результатов, которые у меня есть.

Я думаю, что любой человек, кто попадал в структуру «Крыльев» в последние несколько лет, отмечает, что такой атмосферы в команде никто нигде не встречал. Было много футболистов с огромным опытом выступления в больших командах, и они отмечали эту семейную атмосферу в «Крыльях Советов». С ребятами мы общаемся на тренировках, на футбольном поле, но и за его пределами. Мы действительно друзья. Если на нас посмотрят люди со стороны, никто не сможет сказать, что мы просто футбольная команда. Выглядит все так, будто мы дружим с самого детства», — приводит слова Пиняева сайт «Крыльев».

В нынешнем сезоне 18-летний хавбек провел за самарскую команду 15 матчей, в которых забил 4 гола.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1574.html
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камоцци заявил, что у него есть вопросы о перспективах Бальде в «Спартаке»
Агент Бальде: «Кейта обязательно поможет «Спартаку» во второй части сезона»
Агент Педро Габриэла объяснил, почему игрок ушел в аренду в «Сан-Паулу»
Михайло Баньяц выбран лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
«Локомотив» объявил, что Педро Габриэл на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу»
Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам, но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци заявил, что у него есть вопросы о перспективах Бальде в «Спартаке»

«Локомотив» будет выплачивать большую часть зарплаты Педро Габриэля во время аренды в бразильском «Сан-Паулу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости