Личка — о предстоящих матчах с ЦСКА: «Мне нравится, когда встречаются сильные команды»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем «Братском Кубке», в котором его команда сыграет с ЦСКА.
8 и 9 июля «Динамо» сыграет с ЦСКА в рамках товарищеского «Братского Кубка». Обе игры пройдут в формате трех таймов по 30 минут.
— Насколько велика разница между сборами дома и за границей?
— Не вижу разницы готовишься ли ты здесь в «Динамо» или в Австрии. Но здесь есть психологический момент. Когда ты выезжаешь, меняется атмосфера. Мне не хватает международных игр. Поэтому мы с «Оренбургом» были в Стамбуле, где играли международные игры.
— Предстоят две контрольные игры с ЦСКА, как вы отнеслись к такому спаррингу?
— Это хорошо играть с сильными. Через сильные игры ты растешь. Мне нравится, когда встречаются сильные команды и идет сложная борьба. Владимир очень хороший тренер, ЦСКА сильная команда. Я считаю, что это хорошая идея. Я за это рад, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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