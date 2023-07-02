Тренер «Динамо» Личка считает, что Ягр круче Овечкина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что Яромир Ягр круче Александра Овечкина.

— Кто круче Ягр или Овечкин?

— Конечно, Ягр.

Ягр провел в НХЛ 1733 матча, в которых набрал 1921 (766+1155) очко. На счету Овечкина — 1347 матчей и 1485 (822+663) очка.