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Сегодня, 12:45

Тренер «Динамо» Личка считает, что Ягр круче Овечкина

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что Яромир Ягр круче Александра Овечкина.

— Кто круче Ягр или Овечкин?

— Конечно, Ягр.

Ягр провел в НХЛ 1733 матча, в которых набрал 1921 (766+1155) очко. На счету Овечкина — 1347 матчей и 1485 (822+663) очка.

Александр Овечкин
Яромир Ягр
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
7
4
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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22.07 00:00
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 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
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 - : -
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22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
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