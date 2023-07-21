Личка объяснил, почему Бальбуэна снова стал капитаном «Динамо», несмотря на отъезд в прошлом году
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как в команде выбирали капитана перед сезоном-2023/24.
— В этом сезоне капитаном клуба стал Фабиан Бальбуэна. Как проходила процедура выбора?
— Я попросил игроков написать, кого они видят в качестве лидера раздевалки, и получил 4-5 имён. В итоге я выбрал Фаби, который был лидером команды и капитаном сборной Парагвая.
— Вас не смущает, что капитаном стал человек, которого год не было в команде?
— Начинается новый сезон. Фаби вернулся в команду, которую он хорошо знает. Не зря игроки написали его имя. Я очень доволен тем, как он общается с ребятами в раздевалке и на поле. Он лидер команды, наряду с Шуниным, Фоминым, Паршивлюком, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».
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5
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6
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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