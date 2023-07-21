Личка рассказал, на какой позиции Смолов сыграет с «Краснодаром»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о позиции форварда Федора Смолова в матче против «Краснодара» в первом туре РПЛ.
«На какой позиции сыграет Смолов? Федя иногда играет нападающего, иногда располагается между линиями как «фальшивая девятка». Они найдут взаимопонимание с Тюкавиным и будут меняться», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.
Встреча между командами пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. В стартовом составе «Динамо» появятся Смолов и Константин Тюкавин.
Источник: Официальный сайт «Динамо»
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Пари НН – Зенит
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