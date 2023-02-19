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Кузьмичев: «Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами.

«Приоритет у Димы — Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Трудно такое сказать о «Зените». Понятно, что команда всегда борется за чемпионство. Если интерес реальный — вариант будет рассмотрен, но только летом. Уверен, что приоритет за предложением из Европы. Переход сейчас точно исключен. Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» его сейчас не отпустит в «Зенит». Думаю, и сам игрок не станет переходить из одного клуба РПЛ в другой, когда команда в такой ситуации», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету 26-летнего Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас.

Владимир Кузьмичев
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Ростов – Локомотив
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