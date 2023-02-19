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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Идет процесс подписания контракта с Зуевым. Мы на него рассчитываем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о переговорах с полузащитником «Химок» Александром Зуевым.

«Идет процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и все будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста — на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро.

Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды. В «Химках» Зуев провел пол сезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» — крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдет себя в нашей команде», — приводит Sport24 слова Осинькина.

В первой половине сезона чемпионата России Зуев провел 14 матчей за «Химки».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-osinkin-idet-protsess-podpisaniya-kontrakta-s-zuyevym-krylya-na-nego-rasschityvayut
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ФК Химки
Игорь Осинькин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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