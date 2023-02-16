«Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами. Контракт 26-летнего Баринова с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи приобретения Баринова в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас. По данным портала Transfermarkt, стоимость российского футболиста составляет 9 миллионов евро.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.