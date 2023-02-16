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Сегодня, 18:36

«Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать истекающее летом текущее соглашение с питерцами. Контракт 26-летнего Баринова с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

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Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи приобретения Баринова в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

На счету Баринова в нынешнем сезоне 20 игр, один гол и один голевой пас. По данным портала Transfermarkt, стоимость российского футболиста составляет 9 миллионов евро.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
11
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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