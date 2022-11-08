Круговой выложил совместную фотографию Чистякова с футболистами «Зенита» после тренировки. Telegram-канал клуба сделал репост

Защитник «Зенита» Данил Круговой опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию с одноклубником Дмитрием Чистяковым после сегодняшней тренировки.

На снимке вместе с Чистяковым присутствует большая часть футболистов из основного состава «Зенита».

«Лучшая команда», — подписал свой пост Круговой.

Позднее официальный Telegram-канал «Зенита» репостнул публикацию футболиста. Сам Чистяков также выложил фотографию у себя в соцсетях и добавил эмодзи сердечка.

6 ноября, на следующий день после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды. После этого футболисты клуба оказали поддержку защитнику.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Сегодня, 8 ноября футболист провел тренировку в общей группе. После этого генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что главный тренер команды Сергей Семак завтра даст ответ на вопрос о том, выведен ли Чистяков из состава.