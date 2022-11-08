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Сегодня, 13:30

Вратарь «Краснодара» Агкацев заявил, что хочет остаться в клубе и развиваться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, планирует ли уйти в аренду из-за небольшого количества игрового времени.

«Уйти в аренду, потому что мало играю? Не знаю. Пока мне есть куда прибавлять. Я хочу оставаться в «Краснодаре» и развиваться. Потом уже будем думать», — приводит слова Агкацева Legalbet.

20-летний голкипер является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча, пропустил один мяч и один раз остовил ворота нетронутыми.

Источник: https://legalbet.ru/news/vratar-krasnodara-agkatcev-rasskazal-dumaet-li-on-ob/
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4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
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 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
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