Вратарь «Краснодара» Агкацев заявил, что хочет остаться в клубе и развиваться

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, планирует ли уйти в аренду из-за небольшого количества игрового времени.

«Уйти в аренду, потому что мало играю? Не знаю. Пока мне есть куда прибавлять. Я хочу оставаться в «Краснодаре» и развиваться. Потом уже будем думать», — приводит слова Агкацева Legalbet.

20-летний голкипер является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча, пропустил один мяч и один раз остовил ворота нетронутыми.