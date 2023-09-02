«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба открыл счет в матче

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил на 39-й минуте матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» — 1:0.

Кордоба корпусом продавил Алексиса Дуарте и Даниила Денисова, развернулся к воротам и пробил низом с правой в дальний угол.