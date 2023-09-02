Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:40

Прохин: «Если я не вернусь в «Зенит», со мной ничего не случится»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в «Зенит».

«Сказать, что если я не вернусь, то со мной может что-то случится — нет. Знаю свои главные качества и работаю над ними. Не ставлю задачу быть лучше, чем зенитовцы. Я иду по своему пути и расту как футболист, работая каждый день», — цитирует Прохина Sport24.

Футболист был в системе «Зенита» с 2018 по 2021 год. В составе основной команды сине-бело-голубых он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В июле 2021 года Прохин на правах свободного агента перешел в «Ростов», однако сразу был отдан в аренду в «Сочи». По окончании сезона-2021/22 футболист вернулся в ростовскую команду. В этом сезоне 22-летний защитник провел за донской клуб 7 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574331-zashchitnik-rostova-prokhin-yesli-ya-ne-vernus-v-zenit-so-mnoy-nichego-ne-sluchitsya
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Спартак»: Сухой правильно не назначил пенальти в ворота гостей
«Краснодар» дома победил «Спартак», голы забили Кордоба и Сперцян
«Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен правильно. Но его выполняли очень долго
«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти
Евсеев назвал игру с «Крыльями» худшим матчем «Факела» за все время его пребывания в команде
«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА сообщили о продолжении работы по трансферу Капишабы

«Краснодар» — «Спартак»: Кордоба открыл счет в матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости