«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

В субботу, 23 июля, состоится центральный матч 2-го тура МИР чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «быки» дважды обыграли красно-белых в рамках РПЛ с одинаковым счетом 2:1. При этом «Спартак» также дважды побеждал «Краснодар», но сезоном ранее — 2020/21.

Первый тур нового чемпионата обе команды начали с ничьей: «Краснодар» не смог обыграть новичка РПЛ «Факел» (2:2), а «Спартак» в гостях поделил очки с «Ахметом» (1:1).

Следить за матчем «Краснодар» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.