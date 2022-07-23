Владимир Федотов: «Сочи» не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).
— Понимали, что будет непростой матч, хотя соперник потерял двух ключевых футболистов. Так и получись — начало игры у нас не складывалось, потом постепенно стали создавать моменты, забили гол. Но «Сочи» не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне — команда хорошо комбинировала, контролировала мяч, создала момент, идентичный нашему. Игорь мастерски сыграл, и этот момент стал ключевым в матче.
Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление. В одном из эпизодов поймали их на контратаке, с хорошего паса Игоря забили второй гол. Полегче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в своих быстрых атаках. Хотя не раз могли сыграть более надежно при выходе из обороны, без потерь, и раньше бы закрыли счет этого матча.
— Насколько проще было готовить команду к сопернику с учетом того, что вы знали практически всех игроков? Насколько это тот же «Сочи», или уже совсем другая команда?
— Зная индивидуальные качества футболистов, предполагали, какая картина будет на поле. Те ожидания, которые были до матча, соответствовали действительности. Команда хорошо комбинирует и создает моменты. Нам нужно было найти противодействие против их игры. Может, не весь матч, но некоторые фрагменты были очень хороши. Пока нам не хватает стабильности, и есть эпизоды, когда очень легко расстаемся с мячом в простых ситуациях. Командная уверенность, психология не боятся играть в футбол, как бы счет не складывался — то, к чему нам надо стремиться.
— Команда единолично лидирует, забила пять мячей и не пропустила ни одного. Чего болельщикам ждать дальше?
— У нас следующий матч в Нижнем Новгороде, к которому мы будем готовиться очень тщательно. Нам нужно комплектоваться. Людей, которые будут появляться, нужно приводить к общему знаменателю. Необходимо засучить рукава и двигаться о матча к матчу.
Нам будет непросто в Нижнем. Нужно не терять бдительность, все сражаются очки. Безусловно, порадуемся сегодня победе, маленькой радости в жизни, но уже сейчас мы начинаем подготовку к следующему матчу, — приводит слова тренера сайт красно-синих.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1