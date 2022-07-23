Владимир Федотов: «Сочи» не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Понимали, что будет непростой матч, хотя соперник потерял двух ключевых футболистов. Так и получись — начало игры у нас не складывалось, потом постепенно стали создавать моменты, забили гол. Но «Сочи» не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне — команда хорошо комбинировала, контролировала мяч, создала момент, идентичный нашему. Игорь мастерски сыграл, и этот момент стал ключевым в матче.

Во втором тайме понимали, что соперник увеличит давление. В одном из эпизодов поймали их на контратаке, с хорошего паса Игоря забили второй гол. Полегче не стало, но появились зоны, которыми мы пользовались в своих быстрых атаках. Хотя не раз могли сыграть более надежно при выходе из обороны, без потерь, и раньше бы закрыли счет этого матча.

— Насколько проще было готовить команду к сопернику с учетом того, что вы знали практически всех игроков? Насколько это тот же «Сочи», или уже совсем другая команда?

— Зная индивидуальные качества футболистов, предполагали, какая картина будет на поле. Те ожидания, которые были до матча, соответствовали действительности. Команда хорошо комбинирует и создает моменты. Нам нужно было найти противодействие против их игры. Может, не весь матч, но некоторые фрагменты были очень хороши. Пока нам не хватает стабильности, и есть эпизоды, когда очень легко расстаемся с мячом в простых ситуациях. Командная уверенность, психология не боятся играть в футбол, как бы счет не складывался — то, к чему нам надо стремиться.

— Команда единолично лидирует, забила пять мячей и не пропустила ни одного. Чего болельщикам ждать дальше?

— У нас следующий матч в Нижнем Новгороде, к которому мы будем готовиться очень тщательно. Нам нужно комплектоваться. Людей, которые будут появляться, нужно приводить к общему знаменателю. Необходимо засучить рукава и двигаться о матча к матчу.

Нам будет непросто в Нижнем. Нужно не терять бдительность, все сражаются очки. Безусловно, порадуемся сегодня победе, маленькой радости в жизни, но уже сейчас мы начинаем подготовку к следующему матчу, — приводит слова тренера сайт красно-синих.