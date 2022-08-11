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Источник: «Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы

«Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Краснодар» может подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, краснодарский клуб будет рассматривать вариант с приглашением 33-летнего россиянина в случае ухода форварда Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в двух матчах за «Краснодар» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Дзюба покинул петербургский клуб 1 июля 2022 года в статусе свободного агента. В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: https://www.transfermarkt.world/artem-dzyuba-в-ФК-Краснодар-/thread/forum/616/thread_id/2109/page/1#anchor_2805
Артем Дзюба
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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