Источник: «Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы

«Краснодар» может подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, краснодарский клуб будет рассматривать вариант с приглашением 33-летнего россиянина в случае ухода форварда Джона Кордобы.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в двух матчах за «Краснодар» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Дзюба покинул петербургский клуб 1 июля 2022 года в статусе свободного агента. В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за сине-бело-голубых.