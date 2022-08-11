Игнатов — об отъезде Ваноли: «Благодарен ему за все. Многому у него научился»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера клуба.

— Еще два месяца назад все были уверены, что «Спартак» начнет сезон с Паоло Ваноли. Тебя шокировало его решение уйти?

— Это футбольная жизнь, такое случается. При этом я очень благодарен Ваноли за все, что он сделал для меня и для «Спартака». Я многому у него научился.