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Сегодня, 17:03

Sky Germany: форвард «Краснодара» Кордоба хочет перейти в «Кельн»

Нападающий «Краснодара» Кордоба может продолжить карьеру в «Кельне»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба хочет перейти в «Кельн», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 29-летний колумбиец заинтересован в возвращении в чемпионат Германии, но пока что «Кельн» не вступал в переговоры с «Краснодаром» напрямую.

Для немецкой команды более предпочтительным вариантом является форвард «Гройтер Фюрт» Бранимир Хргота. Самой главной проблемой при переговорах «Кельна» с Кордобой является слишком высокая для клуба зарплата футболиста.

Ранее «Кельн» продал своего основного нападающего Антони Модеста в дортмундскую «Боруссию».

Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 18 матчах за «быков» за все время. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1556999600254377984
Джон Кордоба
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ФК Кельн
ФК Краснодар
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