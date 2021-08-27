Корреспондент «Матч ТВ» объяснил свои слова про поход форварда «Спартака» Соболева в ночной клуб
21:55
Антон Анисимов, корреспондент «Матч ТВ» объяснил свое высказывание о том, что форвард «Спартака» Александр Соболев посетил ночной клуб, из-за чего у него был конфликт с фанатами.
«Антон дезинформировал общественность на тему того, что Соболев посещал ночные клубы. Он их не посещал», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Зеленов, руководитель пресс-службы «Спартака».
«Мне сказали активные болельщики, что Соболев может быть человеком, которому обращены эти баннеры, — сказал Анисимов. — Сегодня я выяснил, что дело было так: Соболев пошел просто в ресторан поужинать. Не было никакого алкоголя и кальяна».
Ранее «Спартак» проиграл «Сочи» (1:2) в матч шестого тура Тинькофф РПЛ.
Читайте также
Непредсказуемое начало сезона. Перешедшая к Плющенко фигуристка выиграла, подопечные Тутберидзе вдали от подиума
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
1
Зачет
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю