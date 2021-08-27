Шварц: «Очень доволен качеством игры «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Сегодня я очень доволен тем качеством игры, которое показало наша команда. Мы очень хорошо, агрессивно, дисциплинированно оборонялись. Моментально быстро вступали в отбор при потере мяча. Мы не дали проявить лучшие качества «Локомотива»: опасные контратаки, постоянно пресекали на корню, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не удалось забить больше одного мяча. Качеством игры доволен, результатом на табло не очень. В общем и целом, горд своей командой и качеством игры, которое она сегодня показало.

— Как оцениваете сегодняшнее судейство? Создалось впечатление, что в ворота «Динамо» не назначили два пенальти.

— На самом деле не видел этих моментов, не могу оценить их, так сказать, с колес. Надо изучить подробнее моменты, после чего уже можно будет что-то конкретное сказать.

— Телеэксперты признали лучшим игроком матча Лаксальта. Согласны ли вы с этим выбором?

— Я согласен с этой оценкой. Считаю, что Диего провел очень качественную игру сегодня. Безупречно играл в обороне, создавала достаточно хорошие моменты, помогал в атаке.

«Динамо» набрало 13 очков и упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Лидерство сохранил «Зенит» (14 очков).

У «Локомотива» стало 12 баллов, команда занимает четвертую строчку.