Корнеев считает суперсделкой переход иранца Риванди в ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о приобретениях ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА продолжает свой экономичный подход. Видимо, так обстоят дела. Просто пока не могут позволить себе большие траты на трансферы. Но они грамотно обезглавили «Балтику», вернув талантливого и забивного Мусаева. Насчет Айссауи у меня пока нет четкого мнения, но Риванди мне очень понравился. Это суперсделка, на мой взгляд. Супербыстрый, техничный, может работать с мячом обеими ногами, плюс сумасшедший объем работы», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 32 очка в 20 матчах.