Первак: «В «Спартаке» все отдано на откуп Жданову»

Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» высказал мнение о членах совета директоров «Спартака».

— Правда, что сегодня в «Спартаке» последнее слово не за Олегом Малышевым, генеральным директором, а за Александром Матыцыным и Павлом Ждановым?

— Как я слышал, все отдано на откуп Жданову. В «Лукойле» он занимает должность заместителя Матыцына, отвечает за финансовый блок. С Павлом я не знаком. В отличие от Александра, который еще при мне входил в спартаковский совет директоров.

Человек прямой, конкретный, с ним можно было решить любой вопрос. К тому же тогда он нередко заглядывал на стадион. В этом году прилетал на турнир в Абу-Даби, но в Москве на футболе я Матыцына давно не видел. Думаю, ему просто некогда. Все-таки первый вице-президент «Лукойла», там гигантский объем работы.

А «Спартак» требует полного погружения, круглосуточного. Есть у Матыцына и Жданова на это время? Не уверен. Отсюда и проблемы.