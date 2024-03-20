Первак: «Без Федуна в «Спартаке» стало хуже. Сейчас у клуба очень слабые руководители»

Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак в интервью «СЭ» высказал мнение о новых руководителях «Спартака».

— С августа позапрошлого года «Спартак» живет без Леонида Федуна. Стало лучше? Или хуже?

— Второе. 14 августа 2022-го мне позвонили из «Лукойла», поздравили с днем рождения и радостно сообщили: «Ну все, убрали мы Федуна!» Как будто в этом и заключалась их главная работа. Я ответил: «Самое трудное для вас только начинается. Теперь уже вам как руководителям предстоит доказать, на что вы способны».

Что ж, пока не доказали. Как раз на днях написал одному из членов совета директоров «Спартака»: «Прошло почти два года. Что-то не видно ваших достижений...» К менеджерам действительно очень много вопросов.

— Например?

— Ну вот как можно было допустить такой прокол с Промесом? Если хотели сохранить футболиста, зачем повезли его в Эмираты? В 2023-м при меньших рисках Квинси оставили тренироваться в Москве. Как я понимаю, на этом настоял Мележиков, который тогда был генеральным директором. А его сменщик Малышев о чем думал?

По моей информации, Промеса еще можно вытащить из тюрьмы, не допустив экстрадиции в Нидерланды. Но, мне кажется, в «Спартаке» этим никто не занимается.

Из той же серии — неготовность поля к рестарту сезона. Не удивлюсь, если вскоре еще какие-то косяки всплывут. Не с травой, так с электричеством.

Почему именно Малышева назначили гендиром? Где он себя зарекомендовал? Ну, занимался много лет консалтингом. Вдруг попал в «Спартак». Сначала непонятно для чего сидел в совете директоров, а прошлым летом внезапно оказался в кресле генерального.

Да, иногда Федун, как и Галицкий, принимал экстравагантные решения. Но глобально «Спартак» развивался. Деньги платили вовремя, трава на стадионе нормально росла... А сейчас у клуба очень слабые руководители. Вот я спросил одного из них: «Зачем год назад продлили контракт с Абаскалем, да еще подняли ему зарплату почти в два раза?» «Он хороший парень», — прозвучало в ответ. Честно, я обалдел от такой формулировки.