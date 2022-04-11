Генич заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» из-за пожелания клуба

Комментатор Константин Генич заявил, что до конца сезона не будет комментировать матчи с участием «Спартака». По его словам, это пожелание московского клуба. При этом Генич отметил, что сам не хочет комментировать игры красно-белых

«Я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Генич также рассказал, за какие слова в эфире он получил пожелания «Спартака», чтобы не комментировать матчи команды.

«Когда я сказал, что «никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова. Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание. Более того, «Спартак», увы, закинул руку туда, куда не должен был этого делать».

44-летний Генич является воспитанником «Спартака». Во время карьеры футболиста он также выступал за «Химки», «Амкар», «Вентспилс», «Маккаби Ахи» и другие клубы.

«Спартак» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 16 апреля красно-белые сыграют против «Рубина» в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 25-м туре чемпионата России. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.