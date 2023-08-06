Кержаков: «Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Мы наметились на первое место»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Он также поделился мнением о конкуренции за первое место в таблице.

— Счет не по игре?

— Проиграли — значит по делу.

— «Зенит» давил весь второй тайм.

— А «Динамо» в первом два забило.

— Вы могли там выручить?

— Я не смотрел те моменты, не разбирал.

— Может ли кто-то указать Ренану на его ошибки?

— Без комментариев. Я не хочу на публику обсуждать игроков. Это наша внутренняя кухня.

— У «Зенита» неудачный старт. Это может повлиять на команду?

— Затрудняюсь ответить. Продолжаем работать. Будем набирать очки — однозначно. Подниматься выше.

— Отрыв от «Спартака» — 5 очков.

— А почему именно от «Спартака»? Больше никто не набрал 9 очков?

— Все-таки главный конкурент...

— Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Мы наметились на первое место.

После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает 6-е место с 4 очками, «Спартак» (9) идет на первой строчке в таблице.