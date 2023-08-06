Кержаков: «Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Мы наметились на первое место»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Он также поделился мнением о конкуренции за первое место в таблице.
— Счет не по игре?
— Проиграли — значит по делу.
— «Зенит» давил весь второй тайм.
— А «Динамо» в первом два забило.
— Вы могли там выручить?
— Я не смотрел те моменты, не разбирал.
— Может ли кто-то указать Ренану на его ошибки?
— Без комментариев. Я не хочу на публику обсуждать игроков. Это наша внутренняя кухня.
— У «Зенита» неудачный старт. Это может повлиять на команду?
— Затрудняюсь ответить. Продолжаем работать. Будем набирать очки — однозначно. Подниматься выше.
— Отрыв от «Спартака» — 5 очков.
— А почему именно от «Спартака»? Больше никто не набрал 9 очков?
— Все-таки главный конкурент...
— Какая разница — «Спартак» или «Краснодар»? Мы наметились на первое место.
После 4 туров РПЛ «Зенит» занимает 6-е место с 4 очками, «Спартак» (9) идет на первой строчке в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
12
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
13
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0