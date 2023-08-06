В «Динамо» рассказали об интересе к Тюкавину со стороны других клубов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем нападающего Константина Тюкавина.

«Есть интерес к Тюкавину и ко многим другим игрокам. Это говорит о том, что у нас качественные футболисты. Костя великолепно играет, сегодня дал результат», — сказал Гафин.

27 июля «СЭ» сообщал, что 21-летнего россиянина пытался подписать ЦСКА.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.