Кечинов рассказал, какого игрока «Спартака» ему напомнил Педро

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре новичка «Зенита» Педро в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Когда Педро в конце первого тайма взял мяч, обыграл двоих-троих футболистов и пробил в штангу. Это был звоночек. Надо было присмотреться к этому игроку. Было понятно, что в таких встречах все решает индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Во втором тайме Педро сделал результат за счет своего мастерства. Его первый гол был замечательным по исполнению, а второй просто шедевральный. Напомнил ли он Промеса? Да. Он небольшого роста, техничный, юркий, резкий. Что-то такое есть. К сожалению, у «Спартака» не оказалось Промеса на поле и его мастерства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака» 18-летний бразилец сделал дубль. Ответная игра между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.