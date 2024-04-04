Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:31

Кечинов рассказал, какого игрока «Спартака» ему напомнил Педро

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре новичка «Зенита» Педро в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Когда Педро в конце первого тайма взял мяч, обыграл двоих-троих футболистов и пробил в штангу. Это был звоночек. Надо было присмотреться к этому игроку. Было понятно, что в таких встречах все решает индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Во втором тайме Педро сделал результат за счет своего мастерства. Его первый гол был замечательным по исполнению, а второй просто шедевральный. Напомнил ли он Промеса? Да. Он небольшого роста, техничный, юркий, резкий. Что-то такое есть. К сожалению, у «Спартака» не оказалось Промеса на поле и его мастерства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака» 18-летний бразилец сделал дубль. Ответная игра между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Кечинов
Футбол
Педро (Зенит)
1
0
Читайте также
Макрон раскритиковал Россию за создание негативного фона вокруг Олимпиады
Chess.com окончательно забанил Владимира Крамника
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Дьяков считает, что нет смысла увольнять Абаскаля до конца сезона
Агент Корначини: «Ловат может достичь таких же высот, как и Марсело»
Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет до самого конца»
Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона
Мележиков — о моратории на вылет из РПЛ: «Со стороны Быстрова это определенный стеб»
Чанов назвал главную проблему ЦСКА, которая мешает команде бороться за первое место в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия: «Очень плохо, что российские клубы сейчас нигде не выступают»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости