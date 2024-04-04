Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Овчинников не понимает, почему испанец Гильермо Абаскаль все еще руководит московским «Спартаком».

«Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлевской стене. Еще больше удивляют руководители «Спартака». Они, конечно, с футболом знакомы издалека, но все же. Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.