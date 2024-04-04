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Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Овчинников не понимает, почему испанец Гильермо Абаскаль все еще руководит московским «Спартаком».

«Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлевской стене. Еще больше удивляют руководители «Спартака». Они, конечно, с футболом знакомы издалека, но все же. Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?» — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
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