Губерниев отреагировал на скандал с Дзюбой
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
«Опять Артём Дзюба всех переполошил... И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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