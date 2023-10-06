Хусаинов уверен, что Турбин ошибется в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о назначении арбитра Евгения Турбина видеопомощником судьи на матч 11-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — приводит слова Хусаинова RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» (16 очков) занимает пятое место в РПЛ. ЦСКА (16) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет шестым.