Бальбуэна — о битве взглядов в футболе: «Будет весело, если это внедрят»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о битве взглядов в футболе.

«Должно быть весело. Но, думаю, в футболе такое пока не нужно. Хотя будет весело, если это внедрят. С кем бы хотели? С другом Мединой? Он не такой высокий. Посмотрим, пока не знаю. (смеется)», — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.