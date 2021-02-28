Хинкель оценил игру «Спартака» в обороне в матче с «Рубином»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал игру «Спартака» в обороне в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2).

— Мы расстроены результатом, — сказал Хинкель. — В начале игры нам понадобилось время, чтобы вкатиться в игру, команда нервничала. В первом тайме не было моментов ни у нас, ни у «Рубина». Первый тайм был равным, без серьезных моментов. Оставшись в меньшинстве, мы в перерыве сделали изменения, и на первых минутах второго тайма провели несколько хороших атак. «Рубин» даже немного растерялся. Считаю, что мы очень просто пропустили первый гол, нужно обороняться лучше. Да, у «Рубина» тоже было удаление, но они вели в счете, и нам нужно было вкладывать больше сил относительно соперника. «Рубин» очень хорошо оборонялся. Мы сказали, чтобы Жиго вперед, пришлось раскрываться, и пропустили второй. 0:2 — мы разочарованы результатом.

— «Спартак» потерпел второе поражение со счетом 0:2. Были какие-то просчеты в подготовке?

— На сборах было все хорошо, мы отлично тренировались.

— Как состояние поля отразилось на игре команды?

— Поле было хорошее, особенно для этого времени года. Мы видели, как работники стадиона готовили газон, сколько сил вложили в эту работу. Что касается полей в целом, то нужно принимать этот факт как данность. Думаю, в ближайшее время по всей стране поля будут в похожем состоянии. Я могу только поблагодарить наших агрономов.

— Как «Спартак» планировал сдерживать Хвичу, одного из лидеров «Рубина»?

— Не могу вдаваться в детали подготовки к матчу. Хвича — отличный игрок, очень быстрый и техничный, но и Маслов проделал хорошую работу. Да и в целом «Рубин» — очень быстрая команда, и мы готовились к этому. В перерыве мы изменили схему из-за красной карточки. У нас в Казани тоже было удаление, тогда мы выиграли 2:0. В меньшинстве сегодня мы хорошо играли, но до этого очень легко пропустили первый гол.

(Олег Кошелев)