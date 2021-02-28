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Тренер «Спартака» Хинкель оценил работу судьи Лапочкина в матче с «Рубином»

16:51
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Рубином» (0:2). Второй тайм «Спартак» провел в меньшинстве: вторую желтую карточку в самом конце первой половины получил Роман Зобнин.

— Надо смотреть тот момент, — отметил Хинкель. — Я уже сказал, что арбитр сегодня отлично отработал. Все решения были приняты им правильно.

(Олег Кошелев)

Спартак — Рубин

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