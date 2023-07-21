Гранат надеется на победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».
«С нетерпением жду этого матча. «Краснодар» — играющая команда, а «Динамо» — самая интересная в этом году. Личка, работавший в «Оренбурге», и индивидуально сильные игроки бело-голубых — очень интересный союз. Надеюсь, что «Динамо» победит», — сказал Гранат «СЭ».
Также Гранат ответил на вопрос об итоговом месте «Динамо» в новом сезоне.
«Я уверен, что они будут находиться в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Хотелось бы, чтобы и по результатам, и по игре «Динамо» было впереди», — сказал Гранат.
Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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