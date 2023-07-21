Представитель Вендела в ближайшее время вылетит в Петербург для встречи с руководством «Зенита»

Как стало известно «СЭ» представитель полузащитника «Зенита» Вендела в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с руководством сине-бело-голубых.

Сообщается, что стороны хотят обсудить будущее игрока, а также найти правильное решение в сложившейся с футболистом ситуации.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.