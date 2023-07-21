«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Динамо» примет «Краснодар» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 (по московскому времени).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
Следить за матчем в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:55 (мск). Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.
Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
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2
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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