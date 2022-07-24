Худяков — о конфликте с Комличенко: «После матча пожали друг другу руки»

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков поделился эмоциями после завершения матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Тяжелая игра была, мы почти с начала второго тайма играли в меньшинстве. Я допустил глупую ошибку, но команда все исправила. После ошибки промелькнуло в голове, что подставил команду, сделал глупое действие и начал себя винить. Но после нашего гола все ребята подошли и поддержали.

Напряженный разговор с Комличенко? Сначала я немного выпустил эмоции. Ему это не понравилось, он ответил. После матча мы пожали друг другу руки", — заявил Худяков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».