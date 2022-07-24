Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ничьей в матче с «Ростовом» (2:2).

«Какой гол забил Марадишвили! Он — молодец. Матч замечательный по накалу. Ошибка Худякова? У него много спасений, но есть моменты неуверенности, которые меня пугают. Вообще защита вызывает много вопросов, их также вызывает и нападение. У «Локомотива» почти не было ударов, хотя я понимаю, что они остались в меньшинстве. Первый тайм команда провела лучше» — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 11-я строчка и два балла.