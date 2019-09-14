Гол Крыховяка принес «Локомотиву» гостевую победу над «Сочи»

«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче 9-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил хавбек Гжегож Крыховяк. На 13-й минуте травму в составе железнодоржников получил полузащитник Антон Миранчук — он был заменен.

«Локомотив» набрал 17 очков и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. «Сочи» с 6 баллами занимает 14-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Крыховяк, 20.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Бурмистров (Набиуллин, 69), Цаллагов, Карапетян (Лагатор, 46), Нобоа, Полоз, Мостовой (А.Заболотный, 76).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило, 78), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

Предупреждения: Цаллагов, 38. Живоглядов, 42. Баринов, 45. Лагатор, 90+3.

Судьи: Панин (Дмитров). Данченко (Уфа), Богданов (Верея).

14 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».

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